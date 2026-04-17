Haberler

MİT'ten siber suç şebekesine operasyon; 12 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, siber suç şebekesine yönelik Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 12 kişi gözaltına alındı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, siber suç şebekesine yönelik Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 12 kişi gözaltına alındı.

MİT koordinesinde; Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemleri ile vatandaşların kişisel verilerini hedef alan siber suç yapılanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü. MİT, yürüttüğü istihbari çalışmalarla, kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemleri ile vatandaşların kişisel verilerini hedef alan siber suç yapılanmasını takibine aldı. Yapının, kamu kurumlarında görevli bazı kullanıcıların kimlik ve hesap bilgilerini hedef alan zararlı yazılımlar üzerinden sistemlere yetkisiz erişim sağlamaya çalıştığı, ele geçirilen hesaplar üzerinden işlem yapmaya yönelik faaliyet yürüttüğü ve bu faaliyetlerin organize bir yapı üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi. Elde edilen verilerin ise çok katmanlı bir yapı üzerinden ticari amaçla pazarlanarak 'bayilik sistemi' ile üçüncü şahıslara devredildiği belirlendi.

ANKARA MERKEZLİ OPERASYON

Çalışmalar sonucunda Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Manisa, Mardin, Batman, Çanakkale ve Hakkari'de sabaha karşı gerçekleştirilen baskınlarda, ilk belirlemelere göre 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı çok sayıda sunucu, veri depolama sistemi ve dijital materyale el konuldu. MİT tarafından tespit edilen teknik altyapı üzerinde Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yürütülen incelemelerde, şüphelilerin kişisel verilerin sorgulanmasına imkan sağlayan sistemleri aktif olarak kullandığı ortaya çıkarıldı. Ayrıca, örgüte ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kripto varlık cüzdanı ve dijital finans unsuru da incelemeye alındı.

GİZLENMEK İÇİN KOD ADI KULLANIYORDU

Soruşturma kapsamında, örgütün teknik altyapısını kuran ve yöneten şüpheli Mardin'de yakalandı. Şüphelinin, faaliyetlerini kimliğini gizlemek amacıyla kod adı kullanarak yürüttüğü belirlendi. Şüphelinin kurduğu sistem üzerinden elde edilen verileri terör örgütleri ve dolandırıcılık şebekeleri başta olmak üzere farklı suç unsurlarıyla paylaştığı, bu yapının organize suç faaliyetlerinde kullanılmasına imkan sağladığı tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

