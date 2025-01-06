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MİT'ten PKK/KCK'ya Ağır Darbe: İki Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MİT'ten PKK/KCK'ya Ağır Darbe: İki Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK üyesi Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup'u Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirdi. Teröristlerin Türkiye'deki stratejik hedeflere saldırı için eğitim aldıkları belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK mensubu "Mitra Mani" kod adlı Zeynep Aslan ve "Ekin Dilda" kod adlı Zeliha Mahçup'u Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör örgütünün silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren teröristler Aslan ve Mahçup'un, Türkiye'deki stratejik hedeflere yönelik saldırı gerçekleştirmek üzere eğitim aldıkları bilgisine ulaştı.

Türkiye'ye geçmek için hazırlık yaptıkları belirlenen teröristleri adım adım takip eden MİT, Aslan ve Mahçup'u Hakurk'ta düzenledikleri operasyonla etkisiz hale getirdi.

İki teröristin terör örgütünün kırsal kadrosuna 2015'te katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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