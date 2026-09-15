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MIT raporuna göre yapay zeka öğrencilerin öğrenme deneyimini sekteye uğratıyor

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- Raporda, yapay zeka kullanımının Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde uzun yıllardır uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerine "meydan okuduğu" belirtildi

Yapay zeka üzerine çalışmalar yapan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından yayımlanan rapor, eğitimde yapay zeka araçlarının kullanılmasının öğrenme deneyimini sekteye uğrattığını ortaya koydu.

MIT tarafından yayımlanan güncel bir rapor, eğitimde yapay zeka araçlarının kullanımına ilişkin "endişe verici" bulgulara dikkati çekti.

Yaklaşık 5 ay süren yoğun bir araştırmanın ardından hazırlanan rapor, öğrencilerin akıl yürütme süreçlerini giderek yapay zekaya bırakma eğiliminde olduklarını ortaya koydu.

Yayımlanan rapor, yapay zekanın kampüs hayatına getirdiği yeni öğrenme deneyimleri ve yöntemlerine dikkat çekerken, yapay zekanın öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uyarılarda bulundu.

Yapay zeka, öğrenci-hoca ilişkisini zayıflatıyor

Raporda, öğretim görevlileri ile öğrenciler arasındaki eğitimle ilgili temasın azaldığı ve öğrencilerin hocalarıyla görüşmek yerine giderek daha fazla yapay zeka araçlarını tercih etmeye başladığı vurgulandı.

Aynı şekilde, bir araya gelerek ders çalışma alışkanlığından vazgeçen öğrencilerin giderek daha fazla izole oldukları ve sosyal bağlarının azaldığı kaydedildi.

Raporda, öğrencilerin en ufak bir zorlukla karşılaştıklarında ilk olarak yapay zeka araçlarına başvurduklarına dikkati çekildi.

Raporda ayrıca, yapay zeka kullanımının Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde uzun yıllardır uygulanan öğrenme yöntemlerine "meydan okuduğu" ifade edildi.

Üniversitenin çalışmasında, çevrim içi sınavlardan öğretim görevlilerinin ofis saatlerine ve çalışma gruplarına kadar yapay zeka kullanımının "öğrenme deneyimini" sekteye uğrattığı örnekleriyle anlatıldı.

Yapay zeka kullanımının öğrencilerin gösterdiği performansı değerlendirmeyi de zorlaştırdığı kaydedilen raporda, eğitimde yapay zeka araçlarının ne şekilde daha doğru ve verimli kullanılabileceği hususunda ciddi çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Kaynak: AA
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