MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin para trafiğini yöneten ve terör arananlar listesinde yeşil kategoride bulunan Zülfiye Binbir'i, Suriye'nin Rumeylan...
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin para trafiğini yöneten ve terör arananlar listesinde yeşil kategoride bulunan Zülfiye Binbir'i, Suriye'nin Rumeylan bölgesinde etkisiz hale getirdi.
MİT, terör örgütü PKK/ Ypg'nin para trafiğini yöneten ve terör arananlar listesinde yeşil kategoride bulunan Zülfiye Binbir'i, Suriye'nin Rumeylan bölgesinde etkisiz hale getirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel