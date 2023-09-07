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MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin para trafiğini yöneten ve terör arananlar listesinde yeşil kategoride bulunan Zülfiye Binbir'i, Suriye'nin Rumeylan...

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MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin para trafiğini yöneten ve terör arananlar listesinde yeşil kategoride bulunan Zülfiye Binbir'i, Suriye'nin Rumeylan bölgesinde etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/ Ypg'nin para trafiğini yöneten ve terör arananlar listesinde yeşil kategoride bulunan Zülfiye Binbir'i, Suriye'nin Rumeylan bölgesinde etkisiz hale getirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Millî İstihbarat Teşkilatı YPG PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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