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MİT, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağını yöneten kişiyi yakaladı

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MİT'in çalışmaları sonucu, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağını yöneten Liridon Rexhepi tutuklandı. Rexhepi'nin Türkiye'deki saha elemanlarına para aktardığı ve uluslararası para transfer şirketi Western Union üzerinden transfer gerçekleştirdiği belirlendi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) çalışmaları sonucu, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağını yöneten Liridon Rexhepi yakalanarak, tutuklandı.

MİT, İsrail'in casusluk faaliyetlerine yönelik çalışmalar kapsamında Kosova uyruklu Liridon Rexhepi'nin MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağını yöneten kişi olduğunu tespit etti. Rexhepi'nin, dron çekimi yapan, Filistinli siyasiler aleyhinde psikolojik harekat faaliyeti yürüten ve Suriye sahasına yönelik bilgi derleyen Türkiye'deki saha elemanlarına para aktardığı belirlendi. Rexhepi'nin hesaplarındaki para hareketliliği de ortaya çıkarıldı. Türkiye'deki saha elemanlarına uluslararası para transfer şirketi Western Union üzerinden transfer gerçekleştirdiği saptandı. Rexhepi'nin tüm hareketleri takip altına alındı. Rexhepi, 25 Ağustos 2024'te Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren izlenmeye başlandı, faaliyetleri kayıt altına alındı. Bu aşamadan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile koordine kuruldu ve 30 Ağustos'ta gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde para transferlerini yaptığını kabul eden Rexhepi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MOSSAD'ın, Türkiye'deki saha elamanlarına para aktarımını başta Kosova olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinden sağladığı tespit edildi. Türkiye'deki saha elemanlarının, MOSSAD'dan aldıkları paraları Suriye sahasında kullandıkları, Kosova üzerinden gelen paraların Western Union ile Suriye'deki alt kaynaklarına aktardığı belirlendi. Türkiye'deki saha elemanlarının Suriye'deki kaynaklarına kripto para yöntemi ile ödeme yaptığı da tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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