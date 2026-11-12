MİT'in eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu, ölümünün 15. yılında kabri başında anıldı

MİT'in eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu, ölümünün 15. yılında kabri başında anıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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MİT'in eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu, ölümünün 15. yılında İstanbul Ümraniye'deki Kocatepe Mezarlığı'nda kabri başında anıldı. Kozinoğlu'nun ailesi kabirde bir araya geldi; kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu, ölümünün 15. yılında İstanbul'daki kabri başında anıldı.
Kozinoğlu'nun ailesi, Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda bir araya geldi.
Merhumun kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Kaynak: AA