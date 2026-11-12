Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

MİT'in eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu, ölümünün 15. yılında kabri başında anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MİT'in eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu, ölümünün 15. yılında İstanbul Ümraniye'deki Kocatepe Mezarlığı'nda kabri başında anıldı. Kozinoğlu'nun ailesi kabirde bir araya geldi; kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu, ölümünün 15. yılında İstanbul'daki kabri başında anıldı.

Kozinoğlu'nun ailesi, Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda bir araya geldi.

Merhumun kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Afrika ülkesinde altın patlaması! Üretim yüzde 49 arttı, kasaya milyarlar girdi

Bir ülkenin kaderi değişti! Toprağı kazdılar, altından servet fışkırdı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eylül Öztürk estetik için 100 bin dolar harcadı! Son halini paylaştı

6 saatlik ameliyat, 100 bin dolar! İşte Eylül Öztürk'ün son hali
Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti64

10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşıma bakın
Çete liderine baltalı infaz! Babasının intikamını 7 yıl sonra aldı

Babasını öldüren çete liderini unutmadı! 7 yıl sonra kanlı infaz
Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den

21 yaşındaki yıldızı istiyor, ama bir sorun var

Abdulhamit Gül’den fon soruşturması açıklaması: Makamına ve mevkisine bakılmayacak

AK Partili Gül'den fon soruşturması için net mesaj: Ne makam ne mevki
6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç

6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Skandalın görüntüsü de çıktı
Orta Doğu'da savaş alarmı! İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi27

Korkulan oldu! Orduya emri verdiler