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MİT'ten DEAŞ operasyonu (2)

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MİT, DEAŞ'ın Horasan vilayetinin medya yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. 'Abu Ubeyde' kod adlı Ahmet Kazancı yakalanarak Konya'ya getirildi. Sağlık kontrolünün ardından emniyetteki işlemleri tamamlanacak ve adliyeye sevk edilecek.

MİT'İN OPERASYONU İLE YAKALANAN DEAŞ SORUMLUSU KONYA'YA GETİRİLDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), DEAŞ terör örgütünün Horasan vilayetinin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 'Abu Ubeyde/Abu İbrahim' kod adlı Ahmet Kazancı, Konya'ya getirildi. Soruşturmanın Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürüleceği öğrenilirken Ahmet Kazancı, Meram Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ahmet Kazancı'nın emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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