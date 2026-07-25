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MİT gizli yazışmaların deşifre edilmesine ilişkin tarihi belgeyi paylaştı

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- Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından, "bizzat açılacaktır" ibaresiyle İstanbul B Amirliği'ne gönderilen 27 Ağustos 1933 tarihli zarf açıp kapama ve gizli yazı deşifre etme faaliyetlerine ilişkin belgeyi paylaştı Belgede, gizli yazıların 10 gram "perchlorür de fer" ve 90 gram "maimukattar" karışımı ile açılabileceği belirtilerek, elde edilen solüsyonun bir küvete konularak, kağıdın aynen fotoğraf kağıdı gibi banyo edilmesi gerektiği ifadeleri yer aldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından, "bizzat açılacaktır" ibaresiyle hazırlanan gizli yazışmaların deşifre edilmesine ilişkin tarihi belge paylaşıldı.

MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "Belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.

Belgede, 27 Ağustos 1933 tarihli, "bizzat açılacaktır" ibaresiyle, Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti'ne (MAH) bağlı D (Teknik Destek) Şubesi'nin zarf açıp kapama ve gizli yazı deşifre etme faaliyetlerine örnek olarak, İstanbul B Amirliği'ne gönderilen yazı yer alıyor.

Belgede, şu ifadeler kaydedildi:

"230 numaralı posta kutusuna gelen ve açılmak üzere Riyasete gönderilen mektup D. şubesinden alınan notta yazılan usulle açılmıştır. İki sahifeden ibaret olan bu mektubun ilk sayfası üzerinde tecrübe yapıldığı için yazılar kısmen gaip olmuştur. Okunabilen kısımdaki kelimelerin manalarıyla ikinci sayfanın tercümesi ilişik olarak gönderilmiştir. Burada tercüme edilen mektupta Lüsi imzası bulunmakta olduğundan, mektup sahibinin Lucci Vidman olmasına ihtimal verilmektedir. Bundan sonra bu kutudan alınacak mektuplara kimyevi muamele yapmak icap ederse aşağıdaki formülün kullanılması rica olunur."

Belgenin en altında "not" ibaresi altında söz konusu mektupların ve gizli yazışmaların, 10 gram perchlorür de fer (demir klorür) ve 90 gram maimukattar (damıtılmış su) karışımı ile açılabileceği belirtildi.

Not kısmında karışıma ilişkin, "Elde edilen mahlül bir küvete konularak kağıt aynen fotoğraf kağıdı gibi bunda banyo edilmelidir. Fırça ile sürmek iyi netice vermez." bilgisi de yer aldı.

Kaynak: AA
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