MIT'de Filistin Destekçisi Öğrenci Mezuniyet Törenine Alınmadı

MIT'de Filistin Destekçisi Öğrenci Mezuniyet Törenine Alınmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) öğrenci başkanlığı yapan Megha Vemuri, Filistin'e destek konuşması nedeniyle mezuniyet törenine alınmadı. Vemuri'nin, okul yönetiminin İsrail ordusuyla işbirliğini eleştiren konuşmasının ardından, kuruluş yönetimi etkinliğe katılmasına izin vermedi.

NEW ABD'nin tanınmış yüksek öğretim kurumlarından Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT), Filistin'e destek konuşması yapan öğrenci, mezuniyet törenine alınmadı.

MIT'de öğrenci başkanlığı yapan Megha Vemuri adlı mezun adayın, okul yönetiminin İsrail ordusuyla ortak bilimsel araştırma yapmasını eleştiren konuşmasının ardından mezuniyet törenine girişi yasaklandı.

MIT Sözcüsü Kimberly Allen tarafından yapılan açıklamada, törende planlanmış bir rolü olmasına rağmen, "yönetimden habersiz olarak" katıldığı bir programda kürsüden yaptığı Filistin'e destek protestosu nedeniyle Vemuri'nin resmi mezuniyet törenine katılmaktan men edildiği belirtildi.

Allen, "MIT ifade özgürlüğünü destekliyor ancak bireyin mezuniyet töreni organizatörlerini kasıtlı ve tekrar tekrar yanıltması ve sahneden protestoya liderlik ederek önemli bir enstitü törenini aksatmasına yanıt olarak aldığı kararın arkasında duruyor." ifadelerine yer verdi.

MIT Başkanı Sally Kornbluth, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Vemuri ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, kız öğrencinin resmi mezuniyet belgesinin verilip verilmeyeceği bilinmiyor.

Filistin Gençlik Hareketi tarafından çevrim içi yayınlanan programın videosunda Hint asıllı Vemuri'nin, Filistin'e desteğin sembolü olarak algılanan kefiye taktığı ve MIT'yi İsrail ordusuyla ortak araştırma çalışmalarını eleştirdiği görülmüştü.

Megha Vemuri, "Gazze'de mezun verecek üniversite kalmadığına" atıfta bulunduğu konuşmasında, "İsrail'in Filistin'i yeryüzünden silmeye çalıştığını izliyoruz ve MIT'nin bunun bir parçası olması utanç verici." sözlerini kaydetmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
İtirafçı Aziz İhsan Aktaş'tan rüşvet iddiası: Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar verdim

Son operasyonun itirafçısından "1 milyon dolar" iddiası
Ankara Adliyesi'nde skandal! Zabıt katibi, UYAP'a sızıp savcıların adına karar verdi

Adliyede büyük skandal! UYAP'a sızıp savcıların adına karar verdi
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının önünde döven saldırgan: Vurduğumu dahi hatırlamıyorum

Çocuklarının gözü önünde babayı döven saldırgandan skandal savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli taraftarlar maç sonunda İrfan Can Kahveci'yi ayakta alkışladı

Fenerbahçe taraftarı maç sonu o yıldızını ayakta alkışladı
Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

18 yaş farkına rağmen 6 senelik birliktelik mutlu sonla bitti
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hamas: Tam ateşkes için İsrail Gazze'den çekilmeli

Hamas, ateşkes için şartını açıkladı
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

Belediyelere yapılan son operasyon sonrası CHP harekete geçti
Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Bir dönemin efsanesiydi! Gülben Ergen son halini paylaştı
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.