MIT Başkanı: Trump Yönetiminin Eğitime Yönelik Sözleşmesi Temel İnançlarımızla Çelişiyor

ABD'deki tanınmış eğitim kurumlarından Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Başkanı Sally Kornbluth, Başkan Donald Trump yönetiminin "Yükseköğretimde Akademik Mükemmeliyet Sözleşmesi" başlıklı 10 maddelik sözleşmesinin temel inançlarıyla çeliştiğini ifade etti.

Kornbluth, MIT'nin internet sitesinden Trump yönetiminin 1 Ekim'de ülkedeki 9 üniversiteye, federal fonlara öncelikli erişim elde etmelerini sağlayacak çok maddeli bir sözleşme imzalama çağrısı yapmasının ardından yazılı açıklamada bulundu.

Buna göre Kornbluth, "Belgede, ifade özgürlüğünü ve kurum olarak bağımsızlığımızı kısıtlayacak ilkeler de dahil olmak üzere, katılmadığımız ilkeler de yer alıyor. ve temelde, belgenin dayandığı temel düşünce, bilimsel fonlamanın yalnızca bilimsel liyakate dayalı olması gerektiği yönündeki temel inancımızla çelişiyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin bilim ve inovasyondaki "liderliğinin", bağımsız düşünceye ve rekabete dayandığını savunan Kornbluth, "Bu nedenle, saygılarımla, yükseköğretimin karşı karşıya olduğu sorunları ele almak için önerilen yaklaşımı destekleyemeyiz." dedi.

Trump yönetiminin ülkedeki bazı üniversitelere gönderdiği sözleşme

ABD'de hükümet ile üniversiteler arasında antisemitizm ve çeşitlilik konularında yaşanan gerilim sürerken Trump yönetimi, yükseköğretim kurumlarının standartlarını ve performansını artırmayı amaçlayan "Yükseköğretimde Akademik Mükemmeliyet Sözleşmesi" başlıklı 10 maddelik geniş kapsamlı bir belge yayımlamıştı.

Konuyla ilgili üniversite yönetimlerine gönderilen mektupta, sözleşme kapsamında ırk veya cinsiyete dayalı kabul uygulamalarını yasaklama, beş yıl boyunca öğrenim ücretlerini dondurma, uluslararası lisans öğrenci sayısını sınırlama, standart sınav şartı getirme ve notların şişirilmesini ele alma gibi şartları kabul eden okulların "önemli federal fonlara öncelikli erişim hakkı" elde edeceği belirtilmişti.

Mektupta, anlaşmanın federal hükümete, üniversitelerin medeni haklar yasalarına uyduklarına ve "federal öncelikleri güçlü şekilde sürdürdüklerine" dair güvence vereceği, sözleşmeyi imzaladıktan sonra anlaşma şartlarını ihlal eden üniversitelerin, o yıl aldıkları federal fonları ve özel bağışları geri ödemek zorunda kalabileceği kaydedilmişti.