Haberler

MİT Başkanı Kalın, Libya Temsilciler Meclisi ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanları ile görüştü

MİT Başkanı Kalın, Libya Temsilciler Meclisi ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanları ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takala ile bir araya geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takala ile bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kalın, Salih ve Takala ile Ankara'da görüştü.

Görüşmede, Libya ve bölgesel gelişmeler, Libya-Türkiye işbirliğinin devamına yönelik atılacak adımlar ve Libya'da siyasi ve askeri birliğin sağlanması ile istikrarın korunmasına yönelik sürdürülen çabalar gündeme geldi.

Uzun süredir çözümsüz kalan meselelerde kalıcı ilerleme sağlanması ve tüm taraflar arasında geniş bir uzlaşıya varılması da görüşmede ele alındı.

Yüksek Devlet Konseyi ve Temsilciler Meclisinin istikrarın tesisi ve siyasi süreçlerin ilerletilmesindeki öncü rollerinin vurgulandığı görüşmede, taraflar, siyasi birliğin sağlanması ve kurumların birleştirilmesi hedeflerinde mutabık kaldı.

Libya'da Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinin düzenlenmesi, yürütme otoritesine dair tartışmaların sonlanması, askeri ve siyasi alanlarda tam bütünlüğün sağlanması konuları uzun süredir tartışılıyor ve çeşitli tarafların girişimlerine karşın çözüm üretilemiyordu.

Ankara'da gerçekleştirilen bu görüşme, iki kurumun başkanının ilk kez bu konularda Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya gelmeleri ve tıkanıklık yaşanan süreçlerde somut ilerleme sağlamaları sebebiyle büyük önem taşıyor.

Kaynak: AA
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti

İsmail Kartal istifa etti
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır

Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'ın istifa kararına yanıt
Rusya, Kiev'i vurdu

Savaş tırmanıyor! Başkenti alev topuna çevirdiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de korkutan sakatlık

Fenerbahçe'de maçın önüne geçen kara haber
Kazara torununu öldürdü

Daha 14 yaşındaydı! Dedesi, katili oldu
Manchester United, Azerbaycan ekibi Sabah'a şans tanımadı

Bizleri de yakından ilgilendiren maçta Manchester United farka gitti
Fenerbahçe ile karşılaşan Roma'dan alkışlanacak hareket

Roma'dan alkışlanacak hareket!
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ailesiyle ilgili yeni iddia: Bir çocuğu daha var

Herkesten sır gibi saklamış: Kuzey Kore Lideri ile ilgili şok iddia
Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler

İstanbul'daki vahşetten yeni görüntüler
Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifa ettiğini duyunca dondu kaldı

Gazetecilere röportaj verdiği sırada aldığı haberle dondu kaldı