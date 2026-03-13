MİT Başkanı Kalın'dan İlber Ortaylı için taziye mesajı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, yaşamını yitiren tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için derin bir teessürle taziye mesajı yayımladı. Ortaylı'nın ilmin vakarını koruyan önemli bir isim olduğunu vurguladı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Prof. Dr. İlber Ortaylı için paylaştığı taziye mesajında, "Milletimizin yetiştirdiği müstesna ilim ve irfan insanlarından biri olan kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan tarih mirasımızı büyük bir titizlikle ele alan, engin bilgisi, güçlü kalemi ve kendine has üslubuyla genç kuşaklara tarih bilincini sevindiren ve ilmin vakarını her daim koruyan kıymetli hocamızın hizmetleri her daim şükranla anılacaktır. Merhum İlber Ortaylı'ya Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve ilim camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
