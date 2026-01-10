Haberler

MİT Başkanı Kalın, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Güncelleme:
MİT Başkanı İbrahim Kalın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını kutlayarak, doğru bilginin önemine vurgu yaptı ve meslektaşlarını takdir etti.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Kamuoyunun doğru ve güvenilir bir şekilde bilgilendirilmesi için emek, dikkat, özen ve sabırla çalışan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

Kalın, mesajında, "Çok boyutlu krizlerin, sanal saptırmaların, dijital manipülasyonların ve enformatik cehaletin arttığı bir dönemde, doğru bilgiye ulaşmak ve onu sahih bir şekilde aktarmak her zamankinden daha önemli ve kıymetli hale gelmiştir. Gazetecilik mesleğini bu şuur ile icra etmek, hem ciddi bir sorumluluk üstlenmeyi gerektirmekte hem de büyük bir mesleki onuru temsil etmektedir. Bu vesileyle zor koşullar altında mesleğini sorumluluk bilinciyle icra eden, hakikatin izini sürerken pusulası doğru bilgi, muhakeme ve vicdan olan tüm kıymetli basın mensuplarını kutluyor, görevi başında hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmetle anıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
