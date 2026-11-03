MİT Başkanı İbrahim Kalın, Abu Dabi'de Mansur bin Zayid tarafından kabul edildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyarette bulundu.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, MİT Başkanı Kalın'ın Abu Dabi'de BAE Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid tarafından kabul edildiğini belirtti.

Görüşmede BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid ile Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali eş-Şamisi'nin de hazır bulunduğunu bildiren Göktaş, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik ortak çabaların ele alındığını kaydetti.

Göktaş, paylaşımında, "BAE ile stratejik ortaklığımızın, bölgesel güvenlik ve barışın tahkimine ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA