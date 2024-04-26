Missouri-Kansas Şehir Üniversitesi Direktörü Trakya Üniversitesi'ni ziyaret etti

Missouri-Kansas Şehir Üniversitesi Uygulamalı Dil Enstitüsü Direktörü ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Jeremy Slagoski, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu ziyarette, Edirne ve Trakya Üniversitesini tanıtan sunum yaptı.

Slagoski, ilk etapta Tıp ve Eczacılık fakültelerinde görevli akademisyenler arasında bir iş birliği yapmayı dilediklerini ifade ederek, ilerleyen zamanlarda öğrenci hareketliliği de gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Tabakoğlu da iş birliği yapacak olmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

"Afetlerde Ergoterapi Yaklaşımları"

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinin editörlüğünü yaptığı Afetlerde Ergoterapi Yaklaşımları kitabı Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na takdim edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sinem Salar, Prof. Dr. Hülya Kayıhan ile editörlüğünü yaptığı kitabı, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na hediye etti.

Salar, kitabı hakkında bilgi verdi.

Tabakoğlu da Trakya Üniversitesi akademisyenlerinin sağlık alanında önemli çalışmalar ortaya koyduğunu kaydetti.