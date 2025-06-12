Misrata'da Direniş Konvoyu'na Gülle Karşılama

Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Mağrip Direniş Konvoyu, Libya'nın Misrata kentinde güllerle karşılandı.

Konvoyu Misrata Uluslarası Fuar Merkezinde çok sayıda Libyalı, Filistin ve Libya bayrakları taşıyarak ve tekbir getirerek selamladı.

Misratalılar, konvoydaki Tunus ve Cezayirli aktivistlere gül hediye ederek üzerlerine gül yaprakları saçtı.

Kentin çeşitli bölgelerine "Misrata halkı Direniş Konvoyu'nu selamlıyor" ve "Direnişin kentine hoş geldin Direniş Konvoyu" yazılı dev pankartlar asıldı.

Kentin kanaat önderlerinin Konvoydaki aktivistleri tebrik ettiği karşılama töreninde, ilkokul öğrencisi izci gruplar "Filistin'e özgürlük", "Adalet için Gazze'nin yanında ol" ve "Dünyanın acısını taşıyan topraklara selam olsun." yazılı pankartlar taşıdı.

Misratalılar ve aktivistler buluşunca karşılama töreni gösteriye dönüştü

Misrata sakinleri ile Konvoydaki aktivistlerin buluşmasıyla karşılama töreni Gazze'ye destek gösterisine dönüştü.

Libyalılar ile Tunus ve Cezayirli aktivistler "Canımız kanımız sana feda olsun Gazze" sloganları attı.

Konvoy 10 Haziran'da Libya'daki ilk durağı Zaviye kentine ulaşmıştı

Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanyalı yaklaşık 2 bin aktivistin bulunduğu Konvoy, 10 Haziran'da Libya'daki ilk durağı Zaviye kentine varmıştı.

Yaklaşık 120 araç ve 12 otobüsten oluşan konvoya Zaviye kentinde çok sayıda Libyalı aktivist de dahil olmuştu.

Başkent Trablus, Tacura, Zliten kentleri ile Misrata kentine ulaşıncaya kadarki tüm yerleşim merkezlerinde Libyalılar konvoyun yolunu keserek yemek, su ve tatlı ikramlarında bulunmuştu.

Konvoy, Mısır'a ulaştığında farklı ülkelerden kara ve hava yoluyla Kahire'ye gelen çok sayıda aktivistin de dahil olması bekleniyor.