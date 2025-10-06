Haberler

Mısırlı Halid el-Anani UNESCO Genel Direktörü Seçildi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Halid el-Anani'nin UNESCO'nun yeni direktörü olarak seçildiğini ve bu görevi üstlenen ilk Mısırlı ve Arap olduğunu açıkladı.

Mısırlı Halid el-Anani, Fransız Audrey Azoulay'in yerine Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü olarak seçildi.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, yapılan oylama sonucu Anani, UNESCO'nun yeni direktörü oldu.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, seçimin ardından yaptığı konuşmada Anani'yi tebrik ederek, Anani'nin 1945'te örgütün kurulmasından bu yana bu görevi üstlenen ilk Mısırlı ve Arap olduğunu belirtti.

