Mısır Cumhurbaşkanı ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda bir araya geldi.

Sisi, görüşmede Mısır ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı, bu yıl içinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başkanlığında yapılması planlanan Mısır-Suudi Arabistan Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin ilk toplantısına yönelik hazırlık çalışmalarını da memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Sisi ayrıca, iki ülke arasında ortak ilgi alanına giren çeşitli konular ve bölgede devam eden krizler konusunda Mısır-Suudi Arabistan koordinasyonunun artırılmasının önemine dikkati çekti.

Görüşmede, bir dizi bölgesel ve uluslararası mesele de ele alındı.

Sisi ve Bin Ferhan, Sudan, Yemen, Somali ve Gazze Şeridi başta olmak üzere bölgedeki krizlere, ülkelerin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü koruyacak şekilde barışçıl çözümler bulunması gerektiği konusunda mutabık kaldı.