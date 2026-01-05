Haberler

Mısır Cumhurbaşkanı ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ikili ilişkileri ve bölgesel krizleri ele aldı. İki lider, Mısır-Suudi Arabistan Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısını ve bölgedeki işbirliğini güçlendirme konusunu görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda bir araya geldi.

Sisi, görüşmede Mısır ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı, bu yıl içinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başkanlığında yapılması planlanan Mısır-Suudi Arabistan Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin ilk toplantısına yönelik hazırlık çalışmalarını da memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Sisi ayrıca, iki ülke arasında ortak ilgi alanına giren çeşitli konular ve bölgede devam eden krizler konusunda Mısır-Suudi Arabistan koordinasyonunun artırılmasının önemine dikkati çekti.

Görüşmede, bir dizi bölgesel ve uluslararası mesele de ele alındı.

Sisi ve Bin Ferhan, Sudan, Yemen, Somali ve Gazze Şeridi başta olmak üzere bölgedeki krizlere, ülkelerin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü koruyacak şekilde barışçıl çözümler bulunması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman - Güncel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Galatasaray iletişimi tamamen kesti: Yusuf Demir istenmeyen adam ilan edildi

Galatasaray iletişimi tamamen kesti: O artık istenmeyen adam
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Vahşi cinayetin zanlısı detayları mahkemede anlattı: Önce boğmuş sonra 2 gün art arda yakmış

Vahşi cinayetin zanlısı detayları anlattı, mahkeme buz kesti