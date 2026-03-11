Mısır ve Rusya dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD- İsrail ile İran arasında artan bölgesel gerilimi görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati ile Lavrov, bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik çabalar kapsamında telefonda görüştü.

Abdulati, Orta Doğu'da şiddet sarmalının sürmesi ve çatışmaların genişlemesinin ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunarak, gerilimin düşürülmesi için bölgesel ve uluslararası çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

Askeri tırmanışın bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit ettiğini ifade eden Abdulati, çatışmanın kontrol altına alınması ve bölgenin daha fazla gerginlik ile istikrarsızlığa sürüklenmesinin önlenmesi için diplomasi ve diyalog yollarının öncelenmesi gerektiğini kaydetti.

Görüşmede ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bölgedeki gelişmelere ilişkin sunulan karar taslağı da ele alındı.

İki bakan Ukrayna krizindeki gelişmeleri de değerlendirirken Abdulati, Mısır'ın krizlerin diyalog ve diplomatik yollarla barışçıl şekilde çözülmesine yönelik çabaların sürdürülmesi gerektiği yönündeki tutumunu yineledi.

Bakanlar, önümüzdeki dönemde gerilimin azaltılması ve bölgesel ile uluslararası güvenlik ve istikrarın desteklenmesi amacıyla iki ülke arasında istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.