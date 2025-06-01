Mısır ve Katar, Gazze'deki Ateşkes İçin Çağrı Yaptı

Mısır ve Katar, Gazze'de, İsrail ile Hamas arasında 60 günlük geçici ateşkes anlaşmasına en kısa sürede varılmasını ve bunun da kalıcı ateşkese dönüşmesini istediğini belirtti.

Katar ve Mısır'dan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un 60 günlük ateşkes önerisi ve ateşkes müzakerelerine ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "tüm tarafların sorumlu bir şekilde hareket etmesi, Gazze'deki krizi sona erdirmek için arabulucuların çabalarını desteklemesi ve böylece bölgeye istikrar ve sükunetin geri getirilmesi" çağrısı yapıldı.

Gazze'de dolaylı müzakerelerin yeniden başlatılması ve anlaşmazlıkların giderilmesi için ABD ile koordinasyon halinde çalışmaların sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, Gazze'ye yardım girişlerinin yapılması, savaşın sona ermesi ve yeniden imarın başlaması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "60 günlük geçici ateşkese hızla varılması ve bunun da Gazze'de yaşanan benzeri görülmemiş insani krizi sona erdirecek, sınırların açılmasını ve yardım girişini sağlayacak ve Gazze'deki Filistin halkının çektiği acıları hafifletecek kalıcı ateşkesle sonuçlanması" talep edildi.

Hamas'tan yapılan dün yazılı açıklamada, Witkoff'un önerisine verilen cevabın, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, Gazze Şeridi'nden tam bir geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını temin etmeyi amaçladığı belirtilmişti.???????

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise ABD'nin ateşkes teklifine Hamas'ın verdiği cevabın, "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu açıklamıştı.

İsrail Hayom gazetesinin ismini vermediği ABD'li bir kaynağa dayandırdığı haberde de Hamas'ın, "serbest bırakılacak İsrailli esir ve serbest bırakılacak Filistinli tutuklu sayısı ile 60 günlük ateşkes" dahil olmak üzere anlaşmanın genel çerçevesini kabul ettiği belirtilmişti.