Mısır ve Fas dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, bölgesel gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati ile Faslı mevkidaşı Burita arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, Mısır ile Fas arasındaki ikili ilişkiler ve son dönemde çeşitli düzeylerde kaydedilen olumlu gelişmeler değerlendirildi.

Açıklamada, tarafların her iki ülkenin Başbakanlarının başkanlık edeceği Ortak Koordinasyon ve Takip Komitesi'nin kurulmasına yönelik düzenlemeleri ele aldığı belirtildi. Komitenin, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamasını hedeflediği kaydedildi.

İki bakanın ayrıca Filistin meselesi başta olmak üzere Sudan ve Libya'daki durum ile Afrika'daki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Tarafların, bölgesel istikrarın desteklenmesi ve ortak Arap ve Afrika işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin önemine dikkati çektiği ifade edildi.

Mısır ile Fas arasında Ortak Koordinasyon ve Takip Komitesi kurulmasına ilişkin anlaşmaya Abdulati'nin mayıs ayında Fas'ın başkenti Rabat'a yaptığı ziyaret sırasında varılmıştı.

Komitenin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Fas Kralı 6. Muhammed başkanlığındaki Ortak Yüksek Komite çatısı altında faaliyet göstereceği, toplantıların iki ülke arasında dönüşümlü olarak yapılacağı bildirilmişti.