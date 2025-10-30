Mısır ve Eritre Liderlerinden Sudan Krizi İçin Ortak Çözüm Arayışı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki ile Sudan'daki krizi bitirmenin yolları ve Kızıldeniz'in güvenliğini ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, ülkesini ziyaret eden Eritre Devlet Başkanı Afewerki ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Sisi, Eritreli mevkidaşı Afewerki ile görüşmesinde, Mısır olarak Eritre'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteklerini belirtti.

Sudan'daki krizin bitirilmesi konusunda hemfikir olduklarının altını çizen Sisi ile Afewerki, Sudan'da ordu başta olmak üzere ulusal devlet kurumlarının desteklenmesi ve paralel oluşumları dayatma girişimlerinin reddedilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, bu bağlamda Sudan krizinin çözülmesi konusunda dörtlü mekanizma (Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD) üzerinden yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Sisi, "Mısır, Sudan'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini korumak için ortaklarla çalışmaya devam edecek." dedi.

Mısır ve Eritreli liderlerin görüşmesinde ayrıca, Kızıldeniz'in güvenliği de ele alındı.

Görüşmede, Kızıldeniz bölgesinde güven ve istikrarın sağlanması için Mısır-Eritre arasındaki koordinasyonu artırmanın yanı sıra Kızıldeniz'e komşu Arap ve Afrika ülkeleri arasında da koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken, HDK ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4 eyaletinin merkezini kontrol eden HDK, Mayıs 2024'ten beri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşatıyor ve şehri almak için sürekli saldırılar düzenliyor. Ordu ve müttefik güçler, şehri savunmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri (OHCHR) Volker Türk, yaptığı açıklamada, Faşir'de sivillerin öldürülmeye ve yaralanmaya devam etmesini en güçlü şekilde kınadığını belirtmişti.

OHCHR'den edinilen bilgilere göre yalnızca 5-8 Ekim tarihleri arasında HDK tarafından en az 53 sivil öldürüldü ve 60'tan fazlası yaralandı.