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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Eritreli mevkidaşı Afewerki ile Kahire'de bir araya geldi

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Eritre Devlet Başkanı Afewerki, Kahire'de bir araya gelerek Kızıldeniz'de güvenlik, seyrüsefer özgürlüğü ve Afrika Boynuzu'ndaki son gelişmeleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki ile bölgesel gelişmeleri ve Kızıldeniz'de güvenliği görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Eritre Devlet Başkanı Afewerki ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Kızıldeniz'de güvenlik ve seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak amacıyla Mısır ile Eritre arasındaki koordinasyon ele alındı.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin masaya yatırıldığı görüşmede, Afrika Boynuzu'ndaki son gelişmeler de değerlendirildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kızıldeniz'e kıyı devletlerin denizin yönetimi, güvenliği ve istikrarının sağlanmasındaki münhasır sorumluluğuna dikkati çekerek, iki ülke arasındaki koordinasyonun yoğunlaştırılmasının önemini vurguladı.

Eritre Cumhurbaşkanı Afewerki de Kızıldeniz'in güvenliği konusunda Mısır ile mutabık olduklarını ifade ederek, bölgesel barış ve istikrarı sağlamak ve bölgede kapsamlı kalkınmayı hedefleyen çabaları desteklemek amacıyla iki ülke arasında mevcut koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
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