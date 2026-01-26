Albüm: Mısırlı ve Çinli Arkeologlar Mısır'da 'Kutsal Göl' Keşfetti

LUKSOR, 26 Ocak (Xinhua) -- Mısır ve Çin'in ortaklaşa yürüttüğü arkeoloji görevi antik bir "kutsal göl" keşfetti. Cumartesi günü yapılan açıklamada keşfin, Mısır'ın güneyinde yer alan ve çok sayıda anıtın bulunduğu Luksor kentindeki Karnak Tapınak Kompleksi'nin Montu Tapınağı bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Yeni keşfedilen göl, antik Mısır'da uyum, adalet ve doğruluk tanrıçası olarak kabul edilen Maat'a adandığı için kutsal görülüyor.