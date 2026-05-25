Haberler

Mısır ve BAE dışişleri bakanları, ABD ile İran arasındaki müzakereleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır ve BAE dışişleri bakanları, ABD-İran müzakereleri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Mısırlı Bakan, diplomatik yolun tek seçenek olduğunu vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin seyrini ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati ile Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Abdulati ve Al Nahyan, ikili ülke arasındaki derin kardeşlik bağlarını ve ikili ilişkilerden övgüyle söz etti.

Bakanlar, bölgedeki hızla değişen zorlukların üstesinden gelmek için yakın koordinasyon ve istişarenin devam etmesinin önemini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin seyrini değerlendirirken, çözüm bekleyen meselelerin ele alınması ve bölgenin çatışmanın genişleme riskinden korunması için "diplomatik yolun öncelenmesinin" tek seçenek olduğunu belirtti.

Diplomatik çabaların, "savaşın sona ermesini garanti altına alacak, bölgesel güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanmasının önünü açacak bir anlaşmayla sonuçlanmasını" umut ettiğini aktaran Mısırlı Bakan, Arap ulusal güvenliğinin korunmasını sağlamak için gelecekteki herhangi bir anlaşmanın Körfez ülkelerinin güvenlik endişelerini dikkate almasının gerekliliğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak

İşte Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi! Özel'e bayram sonrası kötü haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

Savaştan kaçtı, Türkiye'de tarih yazdı
Ünlü oyuncu uykusunda hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu uykusunda hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı

Görüştüğü golcünün ismini verdi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak
Maldini ve Hakan Safi buluştu! Leao'dan sürpriz bir yorum geldi

Beklenen buluşma gerçekleşti! Fotoğrafa yorum atan isim bomba
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
Yeşilçam efsanesinden yürek burkan çağrı: Artık gücüm kalmadı

Yeşilçam efsanesinden gözyaşları içinde yardım çığlığı: Artık yoruldum
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi