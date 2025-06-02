Mısır ve ABD Gazze'de Kalıcı Ateşkes için Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze'de ateşkese varılması için yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati ile Witkoff, Gazze'de ateşkes çalışmalarının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdulati ve Witkoff, Mısır, Katar ve ABD'nin, Gazze'de ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve yardım girişiyle ilgili anlaşmaya varılması için yürüttükleri arabuluculuk çalışmalarını görüştü.

Abdulati görüşmede, Gazze'deki savaşın sona ermesi ve Filistin halkının acılarının dindirilmesi için insani yardımların girişine izin verilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Görüşmede, Filistin-İsrail çatışmasına kalıcı barış sağlanması ve böylelikle ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgede kapsamlı barış vizyonunun somutlaştırılmasının önemine işaret edildi.

Witkoff görüşmede, ABD'nin, Gazze'deki savaşı durduracak, esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak ve insani yardıma erişimi sağlayacak bir anlaşmaya varılması için yürütülen arabuluculuk çalışmalarında Mısır'ın oynadığı rolü taktir etti.

Görüşmede, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere sürecindeki son gelişmeler de ele alındı.

Hamas'tan 31 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önerisine verilen cevabın, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, Gazze Şeridi'nden tam bir geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını temin etmeyi amaçladığı belirtilmişti.???????

Witkoff ise ABD'nin ateşkes teklifine Hamas'ın verdiği cevabın, "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu açıklamıştı.

İsrail Hayom gazetesinin ismini vermediği ABD'li bir kaynağa dayandırdığı haberde de Hamas'ın, "serbest bırakılacak İsrailli esir ve serbest bırakılacak Filistinli tutuklu sayısı ile 60 günlük ateşkes" dahil olmak üzere anlaşmanın genel çerçevesini kabul ettiği kaydedilmişti.