Üye Girişi
Haberi Paylaş
Mısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı

Mısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı

Güncel Haberler

Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığı duyuruldu.

Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığı duyuruldu.
Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Büyükelçi Şen yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız Mısır'a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Büyükelçi Şen, paylaşımında konuya ilişkin detaylara yer vermezken, Mısır'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Kahire Mısır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title