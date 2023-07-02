Mısır tarlasındaki yangın büyümeden söndürüldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde mısır tarlasında meydana gelen yangın, hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü. Yangın, Kangallar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.