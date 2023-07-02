Mısır tarlasındaki yangın büyümeden söndürüldü
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde mısır tarlasında meydana gelen yangın, hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü. Yangın, Kangallar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Mısır tarlasındaki yangın büyümeden söndürüldü
HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde mısır tarlasında meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Kırıkhan ilçesi Kangallar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. Mısır tarlasında yangının gerçekleştiğini gören vatandaşlar, yangını 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ekip sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın büyümeden söndürüldü. Tedbir ve önlem amaçlı soğutma çalışmaları ilerleyen saatlerde de devam etti.