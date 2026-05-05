Haberler

Mısır, Sudan'ın Hartum Uluslararası Havalimanı'na yapılan saldırıyı kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır, Hartum Uluslararası Havalimanı'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmasının Sudan'ın egemenliğinin açık ihlali olduğunu belirterek saldırıyı kınadı.

Mısır, Hartum Uluslararası Havalimanı'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmasının Sudan'ın egemenliğinin açık ihlali olduğunu belirterek saldırıyı kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, komşu ülkelerden birinin topraklarından gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıların artmasıyla birlikte çatışmanın bölgeye yayılma riskine karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, sivil yapıların hedef alınmasının Sudan halkına zarar verdiği ve ülkenin egemenliğini ihlal ettiği vurgulanarak, İHA saldırılarının en sert şekilde kınandığı ifade edildi.

Saldırıların Sudan'daki insani durumu ve güvenlik koşullarını daha da kötüleştirdiğine işaret edilen açıklamada, bu gelişmelerin insani ateşkes çabalarını da sekteye uğrattığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca bölgede saldırıların artmasından duyulan endişe dile getirilerek, çatışmaların yayılma riski ve muhtemel bölgesel etkilerine karşı uyarıda bulunuldu.

Sudan hükümeti, 4 Mayıs Pazartesi günü Hartum Uluslararası Havalimanı, Umdurman'daki El-Murhiyat Kampı ve Hartum'daki askeri bölgelerin hedef alındığı İHA saldırıları düzenlendiği ve bu saldırılarda, Birleşik Arap Emirlikleri ile Etiyopya'nın dahli olduğuna dair kanıtların elde edildiği açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA / Hüsameddin Salih
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir

"Tekneleri vurduk" diyen Trump'tan endişe yaratan savaş mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı

Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı
iPhone'lara bugün zam geldi! İşte yeni fiyatlar

iPhone'lara bugün okkalı bir zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki

Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki
Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı

Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı
32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

Kim der 32 yaşında! Dünyaca ünlü şarkıcı kırmızı halıda tanınmaz halde
Tartışmaların odağındaki dizi için sürpriz final kararı

Tartışmaların odağındaki dizi için sürpriz final kararı