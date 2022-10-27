Mısır, Şarm El-Şeyh'i Cop27'ye Hazırlıyor
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Mısır Yerel Kalkınma Bakanı Hişam Amene Çarşamba günü, Mısır'ın Kızıl Deniz kıyısındaki tatil beldesi Şarm El-Şeyh'te düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27.
Mısır Yerel Kalkınma Bakanı Hişam Amene Çarşamba günü, Mısır'ın Kızıl Deniz kıyısındaki tatil beldesi Şarm El-Şeyh'te düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'na (COP27) katılacak heyetlerin taşınması için toplam 210 çevre dostu otobüsün kentte hazır beklediğini söyledi.
Amene doğalgaz ve elektrikle çalışan otobüslerin ilgili işbirliği protokolleri uyarınca üretildiğini belirtti.
Amene, bakanlığın, iklim değişikliğiyle mücadele için Mısır genelinde 100 milyon ağaç dikilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı İnisiyatifi'nin uygulanmasına yönelik gösterilen çabaların bir parçası olarak Şarm El-Şeyh'e 70.000 ağaç tahsis edildiğini de sözlerine ekledi.
COP27'nin 6 Kasım'da açılması planlanıyor.