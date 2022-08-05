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Mısır piramitlerinde uçuş gösterisi

Mısır ve Güney Kore, Mısır'ın başkenti Kahire'de 2022 Piramitler Uçuş Gösterisi'ni ortak şekilde gerçekleştirdi.

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Mısır ve Güney Kore, Mısır'ın başkenti Kahire'de 2022 Piramitler Uçuş Gösterisi'ni ortak şekilde gerçekleştirdi.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Gize bölgesinde bulunan piramitlerde Mısır ve Güney Kore ortak uçuş gösterisi düzenledi. 2022 Piramitler Uçuş Gösterisi'nde Mısır Hava Kuvvetleri'nin "Gümüş Yıldızlar" ve Güney Kore'nin "Kara Kartallar" akrotim ekipleri yer aldı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güney Kore Kahire Mısır Güncel Haberler

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