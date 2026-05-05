Mısır ordusu ve Kahire Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Türk kültürü etkinliği düzenlendi

Mısır ordusu Dil Enstitüsü bünyesinde, eğitim gören öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek ve bilimsel ufuklarını genişletmek amacıyla, Kahire Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile ortaklaşa Türk kültürü tanıtım günü düzenledi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız, ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook hesabından, başkent Kahire'deki Silahlı Kuvvetler Dil Enstitüsü'nde yapılan etkinliğe ilişkin açıklamada bulundu.

Abdulhafız, Mısır Silahlı Kuvvetlerinin "kardeş ve dost ülkelerle ortak işbirliği ilişkilerini güçlendirmedeki kararlılığı" çerçevesinde etkinliğin düzenlendiğini belirtti.

Türk kültürü tanıtım günü etkinliği, Enstitünün kuruluşu, gelişimi ve uluslararası standartlarda dil eğitimi almış kadrolar yetiştirmesindeki rolünü anlatan kısa bir belgeselle başladı.

Enstitüsü Müdürü Tümgeneral Teysir el-Attar, Mısır Genelkurmay Başkanlığının farklı dillerde yetkin ve o dillerin kültürlerine hakim öğrenciler yetiştirilmesi için eğitim sisteminin geliştirilmesine verdiği önemi ifade etti.

YEE Kahire Koordinatörü Satiye Karaalioğlu ise konuşmasında, Türkçe eğitiminin nitelikli hale getirilmesi ve iki kurum arasındaki ortak ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki "verimli işbirliğine" dikkati çekti.

Etkinlik, öğrenciler tarafından hazırlanan Türkçe sanat ve şiir performanslarıyla sona ererken, program sonrasında hatıra fotoğrafları çekildi.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
