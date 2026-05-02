Mısır, Nil Deltası'nda yeni doğal gaz rezervi keşfettiğini açıkladı

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Nil Deltası'nda günlük 50 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip yeni bir doğal gaz rezervi keşfettiklerini duyurdu.

Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nil Deltası'ndaki "Nidoco N-2" adlı sondaj kuyusundaki çalışmalar sonucunda yeni bir doğal gaz rezervinin keşfedildiği belirtildi.

Nil Deltası'nda keşfedilen yeni rezervin günlük 50 milyon metreküp kapasiteli olduğu aktarılan açıklamada, kuyunun İtalyan enerji şirketi "ENI" ile İngiliz British Petroleum "BP" şirketi tarafından işletileceği bilgisi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi, bu keşfin mevcut sahalardaki üretim artışıyla birlikte, petrol sektörünün yabancı ortaklara olan borçlarını ödeme başarısı çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Bedevi, Mısır petrol sektörünün yabancı ortaklarına olan borçlarının haziran ayı sonuna kadar tamamen ödeneceğine dikkati çekerek, bunun ülkenin ortaklarıyla güveni güçlendirme ve cazip bir yatırım ortamı oluşturma konusundaki kararlılığını yansıttığını vurguladı.

İtalyan Eni Şirketi, 2015'te Mısır açıklarındaki Zohr bölgesinde doğal gaz keşfetmişti.

BP de 2021 yılında, Mısır açıklarındaki Batı Nil Deltası bölgesi projesinde yer alan Raven sahasında gaz üretimine başlandığını duyurmuştu.

Batı Nil Deltası projesi kapsamında daha önce 2017'de Taurus ve Libra sahaları, 2019'da da Giza ve Feyyum sahaları faaliyete geçmişti.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
