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Mısır medyasına göre, tarafların Gazze'deki ateşkese bağlılığını teyit için Kahire'de toplantı düzenlenecek

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Mısır medyası, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının maddelerine tarafların bağlılığını teyit etmek için arabulucuların da katılımıyla yakında bir toplantı yapılacağını duyurdu.

Mısır medyası, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının maddelerine tarafların bağlılığını teyit etmek için arabulucuların da katılımıyla yakında bir toplantı yapılacağını duyurdu.

"Al Qahera News"e konuşan isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey Mısırlı bir kaynak, Hamas ve Filistinli diğer grupların, ateşkesin ikinci aşamasını uygulamaya ilişkin yol haritasını kabul ettiklerine dair arabuluculara bilgi verdiklerini hatırlattı.

Arabulucu ülkelerin katılımıyla yakında Kahire'de bir toplantının gerçekleşeceğini aktaran kaynak, tüm tarafların Gazze'deki ateşkes anlaşmasının maddelerine bağlılığının teyidi için toplantının yapılacağını ifade etti.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini bildirmişti.

Mladenov, İsrail'in işgal ettiği yerlerden çekilmesinin, silahların bırakılmasıyla "eş zamanlı ilerlemesi gerektiğine" dikkati çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Kurulu, Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahlarını bırakması konusunda bugün tarihi bir anlaşmaya vardı." ifadesini kullanmıştı.

Trump, silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze Şeridi'nden geri çekileceğini dile getirmişti.

Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının tamamlanmasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere sorumlu ve olumlu yaklaştıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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