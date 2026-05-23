Mısır'daki Kıpti Ortodoks Kilisesi, Vatikan ile "teolojik diyaloğu" yeniden başlatma kararı aldı

Mısır Kıpti Ortodoks Kilisesi, eşcinsellere kutsama verilmeyeceğine dair teyit alınmasının ardından Vatikan ile iki yıl önce askıya alınan teolojik diyaloğun yeniden başlatılmasına karar verdi.

Kilisenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kilisenin en yüksek dini kurumu olan ve Kıpti Kilisesi Lideri Papa II. Tavadros başkanlığında toplanan Kutsal Sinod, söz konusu kararı aldı.

Açıklamada, "Papa II. Tavadros ile Papa 14. Leo arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, eşcinsellere kutsama verilmeyeceğine dair yapılan teyitlerin ardından Kutsal Sinod üyeleri, Katolik Kilisesi ile teolojik diyaloğun yeniden başlatılmasına karar verdi." ifadelerine yer verildi.

Mısır Kilisesi, 7 Mart 2024'te yaptığı açıklamada, "Doğu Ortodoks ailesine mensup kardeş kiliselerle yapılan istişarelerin ardından Katolik Kilisesi ile yürütülen teolojik diyaloğun askıya alınmasına, ayrıca yirmi yıldır süren diyaloğun sonuçlarının yeniden değerlendirilmesine ve gelecekte diyalog sürecinin işleyeceği yeni kriterler ile mekanizmaların belirlenmesine karar verildiğini" duyurmuştu.

Kilise o dönemde diyaloğun askıya alınma gerekçesini açıkça belirtmemiş, ancak "eşcinsel ilişkilerin Tanrı'nın yarattığı insan doğasına aykırı olduğunu" vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
