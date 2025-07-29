Mısır'ın Siwa Vahası'nda Tuz Gölünde Yüzen Turist
Mısır'ın batı çölünde bulunan Siwa Vahası'ndaki doğal tuz gölünde bir turistin yüzmesi görüntülendi. Takvim 28 Temmuz 2025'i gösterirken, göldeki yüksek tuz konsantrasyonu sayesinde insanlar yüzme keyfini çıkarıyor.
SİWA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Mısır'ın Matruh kentindeki Siwa Vahası'nda tuz gölünde yüzen bir turist görülüyor, 28 Temmuz 2025.
Mısır'ın batı çölünde, başkent Kahire'ye yaklaşık 800 kilometre uzaklıkta yer alan Siwa Vahası'nda yüksek tuz konsantrasyonu nedeniyle insanların üzerinde kolaylıkla yüzebileceği birçok doğal tuz gölü bulunuyor. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel