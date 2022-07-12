Mısır'ın İskenderiye Şehrinde Yaşayanlar Kurban Bayramı'nda Sahillerin Keyfini Çıkardı
Xinhua - Güncel
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İSKENDERİYE, 12 Temmuz (Xinhua) -- Mısır'ın İskenderiye kentinde Kurban Bayramı tatili sırasında deniz kenarında vakit geçiren insanlar, 11 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)
İSKENDERİYE, 12 Temmuz (Xinhua) -- Mısır'ın İskenderiye kentinde Kurban Bayramı tatili sırasında deniz kenarında vakit geçiren insanlar, 11 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)
Xinhua / Güncel