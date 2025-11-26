Mısır Dışişleri Bakanı'nın Lübnan Temasları

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Nevvaf Selam ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Beyrut'ta resmi temaslarda bulunan Abdulati, öğle saatlerinde Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgesel gelişmeler, Lübnan'a destek çabaları ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı.

Berri'nin "Lübnan'ın birliğine ve istikrarına verdiği desteğe" dikkati çeken Abdulati, ülkesinin Lübnan ile işbirliği alanları genişletmeye hazır olduğunu kaydetti.

Berri ise Lübnan'ın Mısır'la "ayrıcalıklı" ilişkileri bulunduğunu belirterek, ikili ilişkilerin önemini vurguladı.

Başbakan Selam ile görüşme

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Selam, Abdulati'yi kabul etti.

Görüşmede Lübnan ve bölgedeki son gelişmeler ile Gazze'deki durum ele alındı.

Mısır Dışişleri Bakanı, Lübnan'ın korunması için çabalarını sürdüreceklerini ifade ederek, ordunun görevlerini yerine getirebilmesi adına desteklenmesi ve kapasitesinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Abdulati ayrıca silahların devletin tekelinde toplanması yönündeki hükümet kararına Kahire'nin desteğini yineledi.

Selam ise Lübnan ordusunun söz konusu kararı uyguladığını belirtirken, İsrail'in Kasım 2024'te varılan ateşkesi ihlal ettiğini ve bazı bölgelerde işgalini sürdürdüğünün altını çizdi.