Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Bölgesel İstikrar Çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Bölgesel İstikrar Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Libya, Lübnan ve Suriye'nin istikrarı için uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaparak, özellikle İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, bölge ülkelerinin, özellikle Libya, Lübnan ve Suriye'nin istikrarının desteklenmesin önemine vurgu yaparak, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Abdulati, başkent Kahire'de, ABD Başkanlık Arap ve Ortadoğu İşleri Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'u kabul etti.

Libya dosyası

Açıklamada, Abdulati'nin görüşmede Libya'nın birliği, toprak bütünlüğü ve istikrarının korunması ile siyasi sürecin yalnızca Libyalılar tarafından sahiplenilmesinin önemini vurguladığı, ayrıca meşru Libya kurumlarının desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Abdulati, Libya'daki yürütme, güvenlik ve ekonomi kurumlarının birleştirilmesinin gerekliliğine işaret ederek, "Milislerin dağıtılması, tüm yabancı güçlerin, savaşçıların ve paralı askerlerin çekilmesi ve herhangi bir yabancı askeri varlığın tamamen reddedilmesi" gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi çağrısı

Açıklamada, Abdulati ile Bulos'un Lübnan'daki gelişmeleri de ele aldığı belirtildi.

Abdulati, Mısır'ın Lübnan'ın güvenliği ve istikrarına verdiği desteği yineleyerek, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü ihlali reddettiklerini ifade etti.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinden derhal ve koşulsuz şekilde çekilmesi gerektiğini vurgulayan Abdulati, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tüm taraflarca ayrım gözetilmeksizin uygulanması çağrısında bulundu.

Suriye'de kapsamlı siyasi süreç

Suriye'ye ilişkin ise Abdulati, Mısır'ın "Suriye halkına destek olma ve ülkenin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme kararlılığını" vurguladı.

Abdulati, Suriye'nin bölgede bir istikrar unsuru olması gerektiğine dikkati çekerek, ülkede tüm toplumsal bileşenleri kapsayan kapsamlı bir siyasi sürecin başlatılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman - Güncel
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama
Canlı anlatım! Galatasaray-Kayserispor maçında 3 dakikada 2 gol

Şampiyonluk maçında 3 dakikada iki gol
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı

Eyüpspor maçına damga vuran görüntü
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın efsane ismi hastaneye kaldırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu

Eleştirilerin hedefindeki ünlü rapçi Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Hull City'de milli yıldızla ayrılık açıklandı

Avrupa kulübü, milli oyuncumuzu takımdan gönderdi
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 2 milyar liralık kenevir imha edildi

Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor! 2 milyarlık kenevir ele geçirildi
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor

Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.