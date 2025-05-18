Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Bölgesel İstikrar Çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, bölge ülkelerinin, özellikle Libya, Lübnan ve Suriye'nin istikrarının desteklenmesin önemine vurgu yaparak, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Abdulati, başkent Kahire'de, ABD Başkanlık Arap ve Ortadoğu İşleri Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'u kabul etti.

Libya dosyası

Açıklamada, Abdulati'nin görüşmede Libya'nın birliği, toprak bütünlüğü ve istikrarının korunması ile siyasi sürecin yalnızca Libyalılar tarafından sahiplenilmesinin önemini vurguladığı, ayrıca meşru Libya kurumlarının desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Abdulati, Libya'daki yürütme, güvenlik ve ekonomi kurumlarının birleştirilmesinin gerekliliğine işaret ederek, "Milislerin dağıtılması, tüm yabancı güçlerin, savaşçıların ve paralı askerlerin çekilmesi ve herhangi bir yabancı askeri varlığın tamamen reddedilmesi" gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi çağrısı

Açıklamada, Abdulati ile Bulos'un Lübnan'daki gelişmeleri de ele aldığı belirtildi.

Abdulati, Mısır'ın Lübnan'ın güvenliği ve istikrarına verdiği desteği yineleyerek, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü ihlali reddettiklerini ifade etti.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinden derhal ve koşulsuz şekilde çekilmesi gerektiğini vurgulayan Abdulati, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tüm taraflarca ayrım gözetilmeksizin uygulanması çağrısında bulundu.

Suriye'de kapsamlı siyasi süreç

Suriye'ye ilişkin ise Abdulati, Mısır'ın "Suriye halkına destek olma ve ülkenin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme kararlılığını" vurguladı.

Abdulati, Suriye'nin bölgede bir istikrar unsuru olması gerektiğine dikkati çekerek, ülkede tüm toplumsal bileşenleri kapsayan kapsamlı bir siyasi sürecin başlatılması gerektiğini söyledi.