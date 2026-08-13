Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Bakan Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu (1):

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, "Türkiye ve Mısır ilişkileri hakikaten güçlü temellere dayanıyor." dedi.

Abdulati, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile El Alameyn kentinde yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Mısırlı Bakan, "Bölgede birçok zorluklarla karşı karşıyayız, bu göz önüne alındığında sürekli istişare içinde olmalıyız. Bugün Sayın Fidan ile yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik ve üst düzey yetkililer de bu toplantılara katıldı. İlişkilerimizi ilerletmek için siyasi irade de mevcut." diye konuştu.

İki ülke arasında ilişkilerin ilerletileceğini ve özel sektördeki koordinasyonun geliştirileceğini düşündüğünü ifade eden Abdulati, iki ülke arasındaki koordinasyonun "dünyaya da örnek" olacağını vurguladı.

Abdulati, "Türkiye ve Mısır ilişkileri hakikaten güçlü temellere dayanıyor." ifadesini kullandı.

Suriye konusuna da değinen Abdulati, "(Bakan Fidan ile yaptığımız görüşmede) İsrail'in Suriye'nin egemenliğine yönelik bütün saldırılarına karşı olduğumuzu ve bunları kınadığımızı ifade ettik." dedi

Sudan konusunda Abdulati, "(Türkiye ile) Sudan'ın toprak bütünlüğünü destekleme ve bölünmeyi kesin şekilde reddetme hususunda tam olarak mutabıkız." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA