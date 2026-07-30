Haberler

Mısır: Dimyat Limanı'ndaki iki gemide çıkan yangın kamikaze İHA saldırısından kaynaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır, dün Dimyat Limanı'nda iki gemide çıkan yangının kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Mısır, dün Dimyat Limanı'nda iki gemide çıkan yangının kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Mısır Bakanlar Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilgili makamlarla birlikte, dün Dimyat Limanı'nda iki gemide yaşanan yangına ilişkin ilk incelemenin yapıldığı belirtildi.

İncelemelere göre, yangının kamikaze İHA saldırısı sonucu çıktığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıyı üstlenen olmadığı ve olaya ilişkin soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

Mısır Petrol Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Dimyat Limanı'nda bulunan iki gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

5 bölge alev alev! Karayolu ulaşıma kapatıldı, tehlike büyüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk görüntü! Kıyafeti dikkat çekti

Gözaltına alınan Beşikçioğlu'ndan ilk görüntü! Kıyafeti dikkat çekti
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek

35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
Fatih Terim'in Leao için 3 yıl önce söyledikleri yeniden gündemde

3 yıl önce söyledikleri yine gündemde! Neler demiş neler
Karolin Fişekçi'den dikkat çeken hamle! Aylık abonelik ücreti 4 bin TL oldu

İşler tıkırında! Aylık abonelik ücretini duyan kulaklarına inanamıyor
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu
Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor

Güne zam haberi ile başladık! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor