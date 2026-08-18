Haberler

Mısır'dan El-Dabaa Nükleer Santrali Güvenlik İddialarına Yalanlama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır, El-Dabaa Nükleer Güç Santrali'nde güvenlik prosedürlerine uyulmadığı yönündeki haberleri yalanladı. Hükümet, projenin uluslararası standartlara uygun yürütüldüğünü, iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Rosatom da haberleri doğrulamadığını bildirdi.

Mısır, ülkenin batısında inşası devam eden El-Dabaa Nükleer Güç Santrali'nin güvenlik prosedürlerine uyulmadığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Mısır Bakanlar Kurulu, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Mısır'daki El-Dabaa Nükleer Güç Santrali'nin "inşasında kusurların bulunduğu" şeklindeki haberin ardından yazılı açıklamada bulundu.

Nükleer santral projesinin uygulanması sırasında güvenlik standartlarının uygulanmasına ilişkin iddiaların reddedildiği açıklamada, "Dolaşıma sokulan iddialarda yanlış ve yetersiz bir tablo sunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

"Projenin güvenliği ve uygulanma verimliliğiyle ilgili sonuçların çıkarıldığı" aktarılan açıklamada, nükleer santral projesinin "uluslararası alanda geçerli en yüksek nükleer güvenlik ve emniyet standartlarına" uygun olarak yürütüldüğü vurgulandı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan habere ilişkin yapılan açıklamada ise "Haberde yer alan iddiaların hiçbiri, projede öngörülen sözleşme, teknik veya denetim prosedürleri çerçevesinde doğrulanmamıştır." denildi.

ABD merkezli Politico gazetesinin haberinde, Mısır Nükleer Santraller Kurumu'ndan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un yöneticisine özel mektup gönderildiği ve mektupta birden fazla reaktör ünitesini etkileyen "hataların" ve "nükleer güvenlik protokolü" ihlallerinin bulunduğu iddia edilmişti.

Kaynak: AA
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı

Katliam gibi kaza! Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu

AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
Yasemin Ergene 17 yıl sonra setlere dönüyor! Rekor ücret alacak

Yasemin Ergene 17 yıl sonra setlere dönüyor! Rekor ücret alacak
Kısmetse Olur yarışmacısı, tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu

Tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu! Yorum sizin

Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata aldılar

Necati Ateş 'Net bilgidir' diyerek Galatasaray'ın bomba transferini açıkladı

"Net bilgidir" diyerek Galatasaray'ın bomba transferini açıkladı
Onlarca aracın mora boyandığı olayda yeni gelişme! Sorumlular tespit edildi

Onlarca aracın mora boyandığı olayda sorumlular tespit edildi
Nereden nereye! 60 milyon euroluk yıldız 9. ligde top oynuyor

Nereden nereye! 60 milyon euroluk yıldız 9. ligde top oynuyor