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Mısır'dan ABD'ye Gazze'de İstikrar Gücü Talebi

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD’den Gazze Şeridi’nde Uluslararası İstikrar Gücü'nün hızla konuşlandırılmasını, insani yardımların bölgeye eksiksiz ulaştırılmasını ve ABD Başkanı Donald Trump’ın planının ilk aşamasındaki yükümlülüklerin tamamlanmasını istedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD'den Gazze Şeridi'nde Uluslararası İstikrar Gücü'nün hızla konuşlandırılmasını, insani yardımların bölgeye eksiksiz ulaştırılmasını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın planının ilk aşamasındaki yükümlülüklerin tamamlanmasını istedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati, Filipinlerin başkenti Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Görüşmede Abdulati, Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün en kısa sürede konuşlandırılmasının önemine dikkati çekerek, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz erişiminin sağlanması ve Trump'ın planının ilk aşaması kapsamındaki yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

Abdulati ayrıca, Gazze Şeridi'nin yönetiminden sorumlu Filistin komitesinin çalışmalarına ivedilikle başlaması ve işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail ihlallerinin sona erdirilmesinin, bölgedeki gerilimin azaltılmasına ve güvenlik ile istikrarın yeniden sağlanmasına katkıda bulunacağını belirtti.

İki Bakan, İran'a ilişkin gelişmeler ve gerilimin düşürülmesine yönelik çabaları da ele aldı.

Bakanlar, ABD ile İran arasında imzalanan anlaşmaya bağlı kalınmasının önemini vurgularken, iki ülke arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması ve nihai anlaşmaya varılmasına yönelik imkanları değerlendirdi.

Afrika Boynuzu'ndaki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Abdulati, bölgede güvenlik ve istikrarın korunması, ulusal devlet kurumlarının desteklenmesi, ülkelerin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemini vurgulayarak, Mısır'ın bölgesel istikrarı zedeleyebilecek her türlü adım ve politikayı reddettiğini ifade etti.

Su güvenliği konusunda ise Abdulati, sınır aşan su kaynaklarının kullanımını düzenleyen uluslararası hukuk kurallarına uyulması, Nil Havzası ülkelerinin çıkarlarının gözetilmesi ve tek taraflı uygulamalardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede taraflar, Mısır ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, siyasi, ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası konularda koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA
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