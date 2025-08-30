Mısır'da Yolcu Treni Kazasında 3 Ölü, 54 Yaralı

Mısır'ın Matruh vilayetinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye teknik ekipler gönderildi ve ulaşımın kısa sürede sağlanacağı bildirildi.

Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Matruh vilayetinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 54 kişi yaralandı.

Mısır Ulusal Demiryolları İdaresinden yapılan açıklamada, Matruh vilayetinden başkent Kahire'ye gitmekte olan yolcu treninin saat 15.30 sıralarında raydan çıkarak kaza yaptığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 54 kişinin yaralandığı ve yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, teknik ekiplerin bölgeye yönlendirildiği, raydan çıkan 7 vagonun kaldırılması için çalışmaların sürdüğü ve demiryolu hattında ulaşımın kısa süre içinde yeniden sağlanacağı kaydedildi.

Ulaştırma Bakanlığının da kazaya ilişkin inceleme başlattığı bildirildi.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
