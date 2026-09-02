Haberler

Mısır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 16 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır'ın Güney Sina vilayetinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı belirtildi.

Mısır'ın Güney Sina vilayetinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı belirtildi.

Mısır'ın El-Ahram gazetesinin haberine göre, Dehab ile Nuveybe kentlerini birbirine bağlayan kara yolunda seyreden yolcu otobüsü, Saada bölgesi yakınlarında devrildi.

İlk belirlemelere göre, 16 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan 28 kişi ise hastanelere kaldırıldı.

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanı Halid Abdülgaffar'ın talimatıyla bölgedeki sağlık hizmetlerinde teyakkuz seviyesi artırıldı, olay yerine 20 ambulans sevk edildi.

Turistik bir bölgede meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşamını yitirenlerin uyruklarına ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA
Girne'de batan gemiye ulaşıldı

20 kişinin arandığı Girne faciasında gemiye ulaşıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köpek saldırısında yüzü kalıcı iz kalan çocuk için 1,2 milyon TL tazminat

O köpeğin sahibi için karar! İşte ödeyeceği tazminat miktarı

Altın yatırımcısı şokta! Kuyumcular bile gözünü cuma gününe çevirdi

Altın yatırımcısı şokta! Kuyumcular bile gözünü cumaya çevirdi
Rezidansın 14’üncü katından düşen genç kadın hayatını kaybetti

26 yaşındaki Nisa'nın 14. kattan düştüğü anlar kamerada
18 ilde dev operasyon! 246 milyonluk vurgunda 153 tutuklama

18 ilde dev operasyon! Artık vatandaşın canını yakamayacaklar
Marmara'daki gemi faciasında çarpıcı detay! 11 dakikada battı

Bakan Uraloğlu açıkladı! Marmara'daki gemi kazasında kahreden detay
Amedspor yenilgisi sonrası olay iddia! Onana ve Salah İngiltere'ye mi gitti?

Ne yapıyorsunuz beyler? Tepkiler çığ gibi
Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor

Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor