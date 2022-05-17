Mısır'da Yerel Buğday Üretimi Devam Ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mısır'da Yerel Buğday Üretimi Devam Ediyor

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Mısır'da Yerel Buğday Üretimi Devam Ediyor

KALYUBİYE, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çiftçiler, Mısır'ın Kalyubiye vilayetine bağlı Benha şehrinde bir tarlada hasat ettikleri buğdayın kabuklarını çıkarıyor, 16 Mayıs 2022.

KALYUBİYE, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çiftçiler, Mısır'ın Kalyubiye vilayetine bağlı Benha şehrinde bir tarlada hasat ettikleri buğdayın kabuklarını çıkarıyor, 16 Mayıs 2022. Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli Pazar günü, ülkenin iki ana buğday ihracatçısı olan Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmanın yansımalarına rağmen buğday arzında bir kriz yaşamayacaklarını açıkladı. Başbakan Medbuli, Mısır'ın dört ay kadar yeterli buğday rezervine sahip olduğunu ve yerel buğday üretiminin devam etmesiyle yıl sonuna kadar yetmesinin beklendiğini kaydetti. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Kalyubiye, Buğday, Mayıs, Mısır, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title