Mısır'da soğan hasadı - Haberler

Mısır'da soğan hasadı Görüntü Dökümü: Soğan hasadı yapılmasından görüntüler FEYYUM - Mısır'ın önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Feyyum vilayetinde soğan hasadı devam ediyor. Görüntü Dökümü: Soğan hasadı yapılmasından görüntüler FEYYUM - Mısır'ın önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Feyyum vilayetinde soğan hasadı devam ediyor. Aralarında çocukların da olduğu Mısırlı çiftçiler, sabah erken saatlerde tarlalara gelerek sökümünü yaptıkları soğanı çuvallara doldurdu. AA / Adam Abdullftah - Güncel Mısır Güncel Haberler

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