Mısır'da soğan hasadı - Haberler

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Mısır'da soğan hasadı

AA - Adam Abdullftah - Güncel
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Görüntü Dökümü: Soğan hasadı yapılmasından görüntüler FEYYUM - Mısır'ın önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Feyyum vilayetinde soğan hasadı devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

Soğan hasadı yapılmasından görüntüler FEYYUM - Mısır'ın önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Feyyum vilayetinde soğan hasadı devam ediyor. Aralarında çocukların da olduğu Mısırlı çiftçiler, sabah erken saatlerde tarlalara gelerek sökümünü yaptıkları soğanı çuvallara doldurdu.

AA / Adam Abdullftah - Güncel

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