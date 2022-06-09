Mısır'da soğan hasadı - Haberler

Mısır'da soğan hasadı
AA - Adam Abdullftah - Güncel
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Görüntü Dökümü: Soğan hasadı yapılmasından görüntüler FEYYUM - Mısır'ın önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Feyyum vilayetinde soğan hasadı devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
Soğan hasadı yapılmasından görüntüler FEYYUM - Mısır'ın önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Feyyum vilayetinde soğan hasadı devam ediyor. Aralarında çocukların da olduğu Mısırlı çiftçiler, sabah erken saatlerde tarlalara gelerek sökümünü yaptıkları soğanı çuvallara doldurdu.
AA / Adam Abdullftah - Güncel