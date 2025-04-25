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Mısır'da Klasik Otomobil Festivali Düzenlendi

Mısır'da Klasik Otomobil Festivali Düzenlendi
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Kahire'de Mısır Otomobil ve Tur Kulübü tarafından düzenlenen festivalde, 50'den fazla nadir klasik otomobil sergilendi. Konvoy Tahrir Meydanı ve Opera binasından geçerek katılımcılara nostaljik bir yolculuk sunuldu.

Mısır'da, bazıları 80 yaşın üzerinde olan 50'den fazla klasik otomobil sergilendi.

Mısır Otomobil ve Tur Kulübü, başkent Kahire'de, aralarında Rolls-Royce, Bentley, Cadillac, Buick, Jaguar, Mercedes ve Chevrolet gibi markaların yer aldığı 50'yi aşkın nadir klasik otomobilin sergilendiği bir festival düzenledi.

Festival kapsamında düzenlenen turda, klasik araçlardan oluşan konvoy, Kulüp'ün Kasr Caddesi'ndeki binası önünden harekete geçti, Tahrir Meydanı, Opera binası ve Talat Harp Meydanı'ndan geçerek tekrar Kulüp'e döndü.

Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Münir ez-Zahir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüpte 20 yıldır klasik otomobillere ilgi olduğunu söyledi.

Zahir, Mısır'ın tarihi ve nadir otomobiller açısından zengin bir ülke olduğunu ve Uluslararası Klasik Otomobil Federasyonu'nun üyesi olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / İbrahim Khazen - Güncel
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