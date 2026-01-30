Haberler

Mısır'da kalp krizinden ölen Türk vatandaşının cenazesi Türkiye getirildi

Mısır'ın başkenti Kahire'de hayatını kaybeden Türk vatandaşı Nilhan İpek Hasçiftçi'nin (47) naaşı, Kahire Büyükelçiliğinin girişimleriyle yurda getirilerek, İzmir'de defnedildi.

Alınan bilgiye göre, yaşadığı Kahire'de kalp krizinden yaşamını yitiren ve birinci derece yakını bulunmayan Hasçiftci'nin kimlik tespiti ve resmi işlemleri, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği tarafından yürütüldü.

Büyükelçiliğin girişimleri sonucu Hasçiftçi'nin naaşı Türkiye'ye getirildi ve İzmir'de annesinin bulunduğu mezarlıkta toprağa verildi.

Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarının yurt dışında sahipsiz bırakılmadığını vurgulayarak, Hasçiftçi'nin insan onuruna uygun şekilde son yolculuğuna uğurlanması ve annesinin bulunduğu mezarlığa defnedilmesi için gerekli tüm desteğin sağlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın talimatları doğrultusunda, kaza, yaralanma ve vefat gibi acil durumlarda, ülkenin hangi noktasında ve ne zaman olursa olsun Türk vatandaşlarına destek vermenin öncelikleri olduğunu ifade eden Büyükelçi Şen, süreç boyunca sağladıkları katkılardan dolayı Türk-Mısır İşadamları Derneği (TÜMİAD) ile Mısır'ın ilgili resmi kurumlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
