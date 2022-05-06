Mısır'da Arıcılar İş Başında

BUHEYRE, 6 Mayıs (Xinhua) -- Mısır'ın Buheyre vilayetine bağlı Vadi Natrun'da arıcılar bir arı kovanından bal dolu petekleri topluyor, 5 Mayıs 2022. Mısır'da 25.000'den fazla ailenin çalıştığı arıcılık sektörü çok sayıda Mısırlı için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

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